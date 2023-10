Cyclisme - Tour de France : Questions autour d’Alaphilippe

Alexandre Higounet

Dans une semaine, le 25 octobre, Christian Prudhomme lèvera le voile sur le parcours du Tour de France 2024. L’occasion de s’interroger sur les perspectives qu’aura Julian Alaphilippe sur les routes de juillet l’an prochain, alors que des hypothèses très solides existent sur la configuration du parcours. Analyse.

- Sera-t-il au départ ?

A priori, oui. Certains événements avaient pu susciter quelques interrogations il y a plusieurs mois, lorsque Patrick Lefévère avait pointé du doigt le manque de résultats de Julian Alaphilippe et que Remco Evenepoel avait omis de citer son nom parmi les coureurs susceptibles de l’aider dans sa quête du maillot jaune. Evenepoel avait notamment affirmé après la signature de Mikel Landa : « Je suis heureux de la signature de Mikel et j’espère que d’autres grands noms suivront. J’ai été déçu de ne pas pouvoir signer Pavel Sivakov et Laurens De Plus. Je pense que si tu as ces deux coureurs avec toi, tu peux aller à la guerre, surtout en montagne. Mais Landa est aussi un grand nom. Un coureur qui sait comment rouler dans les grands tours et comment en gagner avec son équipe. C’est peut-être le meilleur transfert qu’a réalisé Patrick Lefevere cette année. J’espère qu’il y aura encore un autre gars, peut-être un niveau en dessous de Landa, qui va arriver. Pour le prochain Tour de France, on a des coureurs super forts pour rouler sur le plat avec Kasper Asgreen et Yves Lampaert. C’est du niveau de Luke Rowe (Ineos) et Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma). Mais il faut trouver la bonne balance entre les bons grimpeurs, les purs grimpeurs et les super domestiques. Avec Landa, j’espère qu’on a trouvé notre Sepp Kuss (Jumbo-Visma) ». Qu’Evenepoel omette de citer un coureur du calibre d’Alaphilippe pour l’entourer sur le Tour de France avait de quoi interpeler… Aujourd’hui, après son échec à la Vuelta et les événements récents liés à la fusion, la situation semble s’être stabilisée, et Alaphilippe sera sans doute dans le groupe pour le Tour.

La priorité sera d’entourer Evenepoel

- Quel sera son rôle ?

L’équipe Soudal-Quickstep sera totalement tournée vers Remco Evenepoel, afin de l’entourer au maximum dans sa quête du Tour de France. Alaphilippe sera donc en priorité au service du Belge, tant pour l’entourer dans les coups de bordure si le vent souffle que de l’accompagner le plus haut possible en haute montagne, avant que Mikel Landa ne prenne le relais dans le final. Enfin, il n’est pas exclu que le double champion du monde dispose d’une ou deux ouvertures pour aller chercher une étape si les jambes sont au rendez-vous.

Alaphilippe aurait une belle carte à jouer au Lioran…

- Quelle étape pourrait-il viser ?

Si Julian Alaphilippe dispose de la possibilité de jouer sa carte sur une ou deux étapes, quelles seraient-elles ? En l’état, on ne peut en rester qu’à des hypothèses, sachant que le parcours du Tour 2024 n’a pas encore été révélé. Selon la plupart des scénarii établis en fonction des divers éléments qui ont filtré, il apparaît qu’une ou deux étapes passeront par le Massif Central, avec notamment une arrivée au sommet du Lioran, après une étape vallonnée passant notamment par le Pas de Peyrol et le Col du Perthus. Si sa présence dans le tracé se confirme, cette étape apparaît taillée pour les qualités de Julian Alaphilippe.