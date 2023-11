Cyclisme - Mercato : Un grand leader bientôt sur le marché ?

Alexandre Higounet

Fraîchement vainqueur du Tour d’Espagne, le grimpeur américain de la Jumbo-Visma Sepp Kuss n’exclut pas de changer d’équipe à relativement court terme. Il a confirmé l’existence d’une réflexion en ce sens dans les médias hollandais. A tel point qu’un mouvement paraît même susceptible d’intervenir assez rapidement, même si le coureur est encore sous contrat pour un an.

Alors que la période des transferts commence à toucher doucement à sa fin, la plupart des équipes ayant grandement avancé dans leur recrutement, voire boucler leurs effectifs pour certaines, certaines prospectives restent ouvertes pour les semaines qui viennent… ou même en vue de la fin de saison prochaine.

« Il existe d’autres options… »

Ainsi à l’occasion d’un entretien accordé aux médias hollandais De Telegraaf , Sepp Kuss, fraîchement vainqueur de la Vuelta et qui ne cache pas de nouvelles ambitions depuis, n’a pas exclu l’hypothèse d’un départ de la Jumbo-Visma, a priori pour l’an prochain puisqu’il dispose encore d’un an de contrat au sein de l’équipe hollandaise. A moins bien sûr qu’il ne dispose d’une clause pour partir dès cette année… Le grimpeur américain a notamment affirmé, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Mon avenir ? Je vais y jeter un œil sereinement. Il existe d’autres options où je pourrais avoir plus de liberté. Mais en même temps, ce que j'ai chez Jumbo-Visma est unique. Pour gagner le Tour de France, je dois rouler dans la meilleure équipe du monde. Je peux avoir mes propres opportunités chez Jumbo-Visma et remplir le rôle d'équipiers à d'autres moments. Je suis satisfait des deux rôles ».

« Rien ne changera pour Sepp »