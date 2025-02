Mercato - PSG : Le Qatar valide une grosse signature !

Pierrick Levallet

Arrivé lors de l’été 2023, Luis Enrique a remis de l’ordre au PSG. Le technicien espagnol a lancé une révolution chez les Rouge-et-Bleu, puisqu’aucun joueur n’est au-dessus de lui contrairement aux années précédentes. Le Qatar serait d’ailleurs ravi du travail du coach de 54 ans, qui a déjà signé son nouveau contrat.

Luis Enrique a visiblement métamorphosé le PSG. Depuis le début de l’ère QSI, une star s’est presque toujours révélée plus puissante que son entraîneur. Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappé... Mais ce temps est révolu. Depuis l’arrivée de Luis Enrique en 2023, aucun joueur du PSG n’a eu plus de pouvoir que lui.

Luis Enrique a métamorphosé le PSG...

Ses méthodes sont parfois décriées, mais le coach espagnol reste fidèle à ses idées. Et cela commence à payer. Luis Enrique a révélé la vraie nature de plusieurs joueurs. Ousmane Dembélé est enfin efficace devant le but, Bradley Barcola se montre comme un élément important, Vitinha et João Neves ont prouvé leur qualité au milieu de terrain, Achraf Hakimi est indéboulonnable dans son couloir droit...

... et a déjà signé sa prolongation de contrat !

Comme le rapporte AS, le Qatar serait d’ailleurs pleinement satisfait du travail de Luis Enrique jusqu’à présent. De ce fait, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos l’ont gratifié d’un nouveau contrat jusqu’en juin 2027, que l’entraîneur de 54 ans a signé en octobre dernier. Le PSG n’a cependant pas encore officialisé la chose, attendant sans doute l’issue des phases de poule de la Ligue des champions. L’annonce ne devrait plus tarder à tomber désormais. À suivre...