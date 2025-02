Luis Enrique - PSG : Un clash éclate !

Pierrick Levallet

La première partie de saison a été plutôt mitigée du côté du PSG. Si le club de la capitale domine la Ligue 1, la phase de poule de la Ligue des champions a été plus laborieuse. Les Rouge-et-Bleu ont fini par décrocher leur billet pour les barrages avec trois victoires lors des derniers matchs. Le mauvais début de parcours parisien avait néanmoins provoqué quelques tensions dans le vestiaire.

Le PSG a connu une phase de poule plutôt mitigée en Ligue des champions. Dominateur en Ligue 1, le club de la capitale n’avait pas convaincu son monde au début de sa campagne européenne. La victoire à l’arrachée contre Gérone, les défaites contre Arsenal et l’Atlético de Madrid et le match nul face au PSV Eindhoven avaient placé les Rouge-et-Bleu dans une situation inconfortable.

Luis Enrique a un plan bien précis pour le PSG ! Un gardien à l'horizon ? 🥅

➡️ https://t.co/WUzNTQAIBa pic.twitter.com/0ossuPICC1 — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

Des tensions entre Luis Enrique et le vestiaire du PSG ?

Comme le rapporte AS, ce mauvais début de parcours en Ligue des champions avait d’ailleurs provoqué quelques tensions entre Luis Enrique et certains joueurs du PSG. Ces derniers reprochaient notamment les méthodes trop strictes du coach de 54 ans. Le technicien espagnol a alors mis de l’eau dans son vin et a annoncé à son vestiaire qu’il allait régler le problème.

Tout est déjà rentré dans l'ordre !

Et tout a fini par rentrer dans l’ordre au PSG. Avec ses trois dernières victoires contre le RB Salzbourg, Manchester City et Stuttgart, le club de la capitale a décroché son billet pour les barrages de la Ligue des champions. Les Parisiens affronteront Brest, autre club de Ligue 1 engagé dans la compétition. Et cette fois, Luis Enrique aura tous ses joueurs derrière lui.