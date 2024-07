Tour de France : Vingegaard prêt à changer son cap ? Il répond

Alexandre Higounet

Aux abords des dernières étapes du Tour de France, alors qu’il est distancé de plus de trois minutes par Tadej Pogacar au classement général et que le champion slovène de l’équipe UAE n’a montré aucun signe de faiblesse, Jonas Vingegaard va-t-il réorienter ses objectifs ? Le Danois a été interrogé sur le sujet au départ de l’étape du jour.

Alors qu’il est distancé de plus de trois minutes au classement général par Tadej Pogacar, l’hypothèse que Jonas Vingegaard modifie ses objectifs pour la fin du Tour de France est évoquée avec insistance, d’autant que le champion slovène ne montre aucun signe de fatigue à l’amorce des dernières étapes, et qu’au contraire, il a semblé monter en puissance au fil des jours.

Vingeggard ne regarde qu’un objectif…

L’option que le champion danois court désormais pour la deuxième place a par exemple été soulevée lors de l’ascension du plateau de Beille dimanche dernier, au cours de laquelle il avait mené plusieurs kilomètres avec Pogacar dans sa roue, l’emmenant comme sur du velours vers une offensive dans le final, comme s’il cherchait en priorité à prendre ses distances avec Remco Evenepoel afin d’assurer sa deuxième place au général.

« Le maillot à pois ? Je préfère le jaune »

Aujourd’hui, au matin de l’étape de Superdévoluy, Jonas Vingegaard a été interrogé sur un autre objectif possible, à savoir la conquête du maillot à pois, que le Danois porte même si pour l’instant, le leader du classement de la montagne est également Pogacar. Mais la réponse du leader de la Visma-Lease A Bike ne laisse aucune place au doute, il vise toujours la victoire finale à Nice et ne compte pas se laisser perturber par des objectifs secondaires. Vingegaard a ainsi affirmé au départ de l’étape, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Aujourd'hui, ça va être une journée très très dure. Il y a beaucoup de vent, il va falloir être vigilant, surtout au départ. Et le final est assez difficile, donc c'est assurément un jour où il faut être prêt et répondre présent. Comme toujours sur le Tour de France, il faut y aller jour après jour. Si vous vous projetez déjà sur le week-end, alors vous oubliez le jour même et il peut se passer beaucoup de choses. Le maillot à pois ? Je préfèrerais gagner le Jaune pour être honnête. Ce maillot à pois, ce n'est qu'un emprunt à Tadej, donc ça ne signifie pas grand-chose pour moi. Bien sûr, c'est un très beau maillot et je serai ravi de le gagner, mais je préfère le Jaune ».