Tour de France : Un plan secret pour Evenepoel ?

Alexandre Higounet

Pour la première fois lors d’une étape de montagne du Tour de France, Remco Evenepoel est franchement passé à l’attaque dans la montée finale vers Superdévoluy. Si devant les micros, le champion belge maintient qu’il ne pense qu’à garder sa place sur le podium, il apparaît improbable qu’il n’est pas une idée derrière la tête, d’autant que le contexte s’y prête. Analyse.

Pour la première fois à l’occasion d’une étape de montagne du Tour de France, Remco Evenepoel est passé à l’attaque lors de la montée finale vers Superdévoluy mercredi. Si le Belge n’a pas gagné beaucoup de temps au final, 10 secondes sur Pogacar et 12 secondes sur Vingegaard, il n’en reste pas moins qu’il est passé à l’offensive et qu’il a pu profiter pour cela d’une configuration où Pogacar a laissé Vingegaard s’épuiser pour défendre sa deuxième place. Ce schéma serait-il appelé à se reproduire dans les trois étapes à venir ? Le Belge pourrait-il alors tenter un coup de Trafalgar si sa forme monte en puissance comme cela semble être le cas ?

«Je reprends 10 secondes à Tadej et Jonas mais ce n’était pas l’objectif»

Devant les micros, Evenepoel continue d’adopter un profil bas, martelant qu’il n’est intéressé que par une place sur le podium, comme rapporté par cyclismactu.net : « J’avais fait les reconnaissances de cette étape donc je connaissais bien le final et ça m’a aidé. Je pensais que nous allions terminer assez tranquillement, mais les Lidl-Trek ont lancé une attaque, puis ça a été Tadej donc il y a eu à nouveau une confrontation. J’étais avec Jonas et il a fait le maximum pour revenir, nous avons pu recoller dans la descente avec Christophe Laporte. A ce moment-là, je sentais que j’avais de bonnes jambes et j’étais en confiance. Dans la voiture ils m’ont dit que je pouvais tenter quelque chose. Il y avait Jan Hirt à l’avant, je lui ai demandé de m’attendre pour ensuite me déposer au dernier kilomètre, il l’a fait parfaitement. Je reprends 10’’ à Tadej et à Jonas mais ce n’était pas l’objectif. Je reste concentré sur ma place sur le podium, je suis bien là où je suis. Mais ça m’a permis de gagner un peu de temps sur ceux qui sont derrière moi. Je sais que Tadej défend sa première place, moi je suis à 5 minutes de lui donc je bénéficie d’un peu de liberté… et j’en ai profité ».

Une attitude en retrait qui pourrait cacher quelque chose

Dans le passé, on a pu constater à quel point le champion belge disposait d’un fort caractère et d’un mental hors-norme. L’attitude très en retrait qu’il adopte aujourd’hui reste sujette à interrogation. Il serait surprenant qu’Evenepoel, s’il se sent de mieux en mieux, ne tente pas un gros coup vendredi ou samedi, en embuscade derrière le duo Pogacar-VIngegaard, surtout si les deux continuent de se faire la guerre. D’autant que dimanche, le contre-la-montre sera clairement à son avantage…