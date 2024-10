Cyclisme : Evenepoel en réflexion pour 2025

Alexandre Higounet

Alors qu’il vient de terminer sa saison au Tour de Lombardie, au cours duquel il a pu de nouveau mesurer l’écart qui le séparait de Tadej Pogacar, Remco Evenepoel est entré en réflexion autour de sa saison 2025. Avec une priorité nette : arriver au Tour de France le plus fort possible pour être en situation de rivaliser avec le champion slovène.

Remco Evenepoel vient de clore sa saison samedi dernier, avec le Tour de Lombardie, au cours duquel il a pu une nouvelle fois constater la grande supériorité de Tadej Pogacar. Certes, le champion belge n’a rien à se reprocher et a été le seul à accompagner un peu le leader du Team UAE. Mais à l’arrivée, il a concédé plus de trois minutes sur lui, quand bien même il a franchi la ligne en deuxième position et avec une minute trente d’avance sur le troisième.

Objectif ne pas prendre de poids en vue du Tour

Aujourd’hui, Evenepoel va couper quelque temps avec le vélo, comme rapporté par les médias flamands Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws, avec l’objectif de ne pas prendre de poids, conscient de l’importance que cela revêt pour le Tour de France. « Après une saison difficile comme celle-ci, je resterais sans vélo pendant quatre semaines à sa place », a tout de même glissé l’un de ses directeurs sportifs Klas Lodewick après le Tour de Lombardie.

Renoncer au Giro pour être en mesure de rivaliser au Tour avec Pogacar

Selon les médias flamands, Remco Evenepoel va profiter de cette période pour réfléchir à la saison prochaine, et au meilleur programme possible pour être en mesure de rivaliser avec Pogacar, notamment au Tour de France, qui constituera son grand objectif. Dans cette optique, alors que l’idée de doubler Giro et Tour avait un temps été dans l’air, elle pourrait être mise de côté. Tout comme l’intention initiale du Belge de concourir dans les Flandriennes, notamment au Tour des Flandres, intention qui était née de la constatation que l’équipe Soudal-Quickstep y était en souffrance. Toujours dans l’optique du Tour, afin de garder un maximum de forces, Evenepoel envisagerait de reprendre la compétition un peu plus tard, début mars, et de se concentrer sur les Ardennaises en avril.