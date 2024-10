Cyclisme : Le message fort de Lefévère sur Pogacar

Alexandre Higounet

Alors que le peloton mondial, à commencer par son poulain Remco Evenepoel, a subi la domination absolue de Tadej Pogacar cette saison, Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, relativise la situation et tient à faire passer le message que le champion slovène peut tout à fait être battu. Un message fort dans le contexte actuel.

Au soir du Tour de Lombardie, remporté en costaud par Tadej Pogacar, qui a carrément laminé la concurrence, à commencer par son premier rival Remco Evenepoel, qui a franchi la ligne d’arrivée en deuxième position plus de trois minutes derrière, Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep tirait un bilan très favorable de la saison de son leader, malgré sa nouvelle déconvenue face au champion slovène en Lombardie. Lefévère a notamment déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « On est sorti d’un hiver difficile et puis Remco a chuté et cassé sa clavicule. Ce qui a quand même fait plus de dégâts que ce qu’on pensait. Il a dû se dépêcher pour être en forme pour le Dauphiné où il a très bien fait. Il a eu ces trois semaines pour faire ce qu’il devait faire pour arriver au top au Tour de France, où pendant trois semaines il n’a pas eu un jour sans. Il a gagné le chrono, il fait 3e, maillot blanc, 20 jours sur le podium. Et puis il fait deux fois champion olympique et champion du monde du chrono. Donc c’est bon ».

« Pogacar a été battu l’an dernier, il est humain »

Quant à la domination de Pogacar, littéralement injouable cette saison et qui pourrait de ce fait priver Remco Evenepoel de plusieurs grandes victoires à l’avenir, notamment en Grand Tour, elle n’inquiète pas le boss de la Soudal-Quickstep, qui considère qu’il reste battable et que le champion belge reste en mesure de tirer son épingle du jeu.

« Aux Mondiaux, si d’autres équipes avaient fait le train, il ne gagnait jamais »

Lefévère a ainsi affirmé : « Si je ne me trompe pas, Tadej a été battu l’année passée par Vingegaard. Il est humain. Même aux championnats du monde, je suis fan parce que quand tu le vois courir tu ne peux pas être contre, mais si d’autres équipes avaient fait le train derrière lui, il ne gagnait jamais. Il ne semble jamais avoir de stress et laisse penser qu’il fait moins de sacrifices que les autres mais ce n’est pas vrai. Et il a un super talent. Il est aussi gentil ».