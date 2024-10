Cyclisme : « Merci de m’avoir sauvé la vie », le message déchirant d’Evenepoel

Alexandre Higounet

A l’arrivée du Tour de Lombardie, épuisé par le combat titanesque livré face à Pogacar, au cours duquel il a été une nouvelle fois concassé, Remco Evenepoel a fondu en larmes, gagné par l’émotion, dans le souvenir de sa lourde chute il y a quatre ans, lançant un message déchirant à l’encontre de son directeur sportif Davide Bramati.

Quelques secondes après l’arrivée du Tour de Lombardie, qu’il franchit en deuxième position avec plus de trois minutes de retard sur le vainqueur du jour Tadej Pogacar, Remco Evenepoel est rattrapé par l’émotion, les yeux envahis par les larmes, mise à fleur de peau autant par la fatigue d’un combat titanesque perdu face à la machine Pogacar que par le souvenir de la terrible chute subie ici il y a quatre ans, au cours de laquelle il aurait pu perdre la vie.

Il se souvient de sa grave chute

Réconforté par sa femme Oumi, venue très rapidement à sa rencontre, Evenepoel a ensuite pris le petit micro à son maillot pour adresser via les oreillettes un message à Davide Bramati, le directeur sportif de l’équipe Soudal-Quickstep, le premier à s’être jeté dans le ravin il y a quatre ans pour venir à son secours. Les yeux encore rougis, les souvenirs revenus à la surface, le leader de l’équipe Soudal-Quickstep adressait un message très émouvant : « Brama, celui-ci est pour toi. Vous m'avez sauvé la vie il y a quatre ans ». Ce à quoi le directeur sportif italien a répondu non sans émotion lui aussi : « Félicitations, chapeau ».

« Brama, celui-ci est pour toi »

Passé ce moment émouvant, Remco Evenepoel est revenu sur sa course, exprimant sa satisfaction d’avoir fait le maximum et son impuissance devant la force de Tadej Pogacar : « Pogacar est parti dans la partie la plus raide et j'ai tout de suite su que je ne devais pas me faire exploser. Cela s’est avéré être le bon choix. Après cela, j'ai pris pas mal de risques en descente et j'ai ainsi pu augmenter mon avance sur Enric et Lennert. Si vous arrivez deuxième avec un grand écart sur le vainqueur mais aussi une grosse avance sur le troisième, alors aucune erreur n’a été commise. Je suis très satisfait. J’en ai tiré le meilleur parti. Tadej a encore été exceptionnel et j'ai terminé largement devant les autres. Un peu dans la lignée du Tour, en fait ».