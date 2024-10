Cyclisme : Pogacar, l'annonce qui fait peur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Eblouissant durant toute la saison, Tadej Pogacar a encore franchi un pallier en 2024. Et il vient tout juste d'avoir 26 ans ! Par conséquent, l'hégémonie du Slovène ne fait que commencer. Ancien coureur français, Jérôme Coppel assure en effet que le triple vainqueur du Tour de France sera encore plus en 2025. De quoi effrayer la concurrence.

L'année 2024 aura propulsé Tadej Pogacar dans la légende du cyclisme. Vainqueur du Tour de Lombardie samedi avec 3'16'' d'avance sur Remco Evenepoel, le Slovène est sur un autre planète depuis son titre mondial acquis au terme d'un numéro de 100km. Pogacar repousse donc les limites de ce qu'on a pu voir et marche dans les pas d'Eddy Merckx avec une domination digne du Cannibale comme en témoignent ses 25 victoires cette saison. Mais c'est qui est le plus effrayant pour la concurrence, c'est qu'il ne s'agit probablement que du début de l'écrasante domination de Tadej Pogacar qui vient seulement d'avoir 26 ans. Pour Jérôme Coppel, ancien coureur et désormais consultant pour RMC, il faut même s'attendre à voir un Pogacar «au moins aussi fort» en 2025.

Pogacar encore plus fort en 2025 ?

« Pogacar aime se mettre des handicaps parce qu’il est là pour marquer l’histoire, être différent. Regardez les Mondiaux il y a deux semaines. Il aurait pu se contenter d’attaquer ‘seulement’ à 40 kilomètres de l’arrivée, ça n’aurait rien changé à la fin de l’histoire. Mais non, il a préféré tout faire péter à 100 bornes. C’est sa manière de courir alors qu’il n’a pas n’importe qui en face... Coller trois minutes à Evenepoel sur le Tour de Lombardie, c’est dingue. Si on explique à quelqu’un qui ne connaît rien au cyclisme qu’Evenepoel fait partie des stars de ce sport, et qu’il regarde le classement d’hier, il va halluciner. J'ai l'impression qu'il a encore passé un palier gigantesque physiquement et mentalement. Donc préparez-vous à revoir un Pogacar au moins aussi fort en 2025. Je le vois continuer à progresser et vouloir tout rafler. C’est évident qu’à l’avenir il se fixera pour objectif de gagner la Vuelta, mais aussi tous les Monuments (il lui manque Milan-San Remo et Roubaix), le titre olympique, et peut-être les trois grands Tours sur la même saison… Personne ne sait où sont ses limites », lance-t-il au micro de RMC. Une annonce qui ne va pas rassurer les principaux concurrents de Tadej Pogacar qui se battent simplement pour les places d'honneur, à l'image d'un Remco Evenepoel qui reconnaissait que « c’est très bien d’être deuxième », à l'issue du Tour de Lombardie alors que le Belge est pourtant champion olympique.

«Personne ne sait où sont ses limites»

Jérôme Pineau, ancien coureur pro et désormais manager d'équipe, hallucine également face aux performances de Tadej Pogacar. « Il faut se dire qu’on vient d’assister à quelque chose d’historique et extraordinaire. Du jamais-vu depuis Merckx. Il faut s’en délecter quand on aime le vélo parce que c’est un surdoué. On voit dérouler devant nous l’un des plus grands cyclistes de tous les temps. Plus que le vélo, il écrit les pages du sport. C’est incroyable de dominer une saison de mars à octobre, avec un tel panache, et sur des profils de course aussi différents, de la montagne aux pavés. Il est largement au-dessus. Dans plusieurs années, quand on reparlera de cette année 2024, on ne s'attardera pas forcément sur le chiffre de 25 victoires, mais on souviendra tous comment il a construit ses incroyables numéros », assure-t-il auprès de RMC.