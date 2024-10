Cyclisme - Mercato : « Evenepoel-Red Bull-Bora Hansgrohe ?

Alexandre Higounet

A l’arrivée du Tour de Lombardie samedi en fin d’après-midi, Patrick Lefévère, le manager général de la formation Soudal-Quickstep, a accepté d’évoquer l’avenir de Remco Evenepoel, et notamment la possibilité d’un transfert en direction de la Red Bull-Bora Hansgrohe, évoqué avec insistance tout au long de la saison.

Au soir du Tour de Lombardie, dernière grande course de la saison, Patrick Lefévère, le manager général de l’équipe Soudal-Quickstep, a accepté de revenir sur l’hypothèse un temps soulevée d’un départ de Remco Evenepoel l'hiver prochain pour la formation Red Bull-Bora Hansgrohe. Une hypothèse née de l’intérêt très fort de la formation allemande, prête dit-on à payer un transfert conséquent pour racheter son contrat, de ses gros moyens financiers et des hésitations supposées du champion belge, renforcées par plusieurs critiques publiques émises par le père et conseiller du coureur, Patrick Evenepoel, sur les ambitions de la formation Soudal-Quickstep.

Cyclisme : Ils ont crée l'exploit face à Pogacar ! https://t.co/YsyxSOT0ZX pic.twitter.com/dwDOT16hSo — le10sport (@le10sport) October 14, 2024

« Certaines personnes font beaucoup de bruit, mais rien ne se passe »

Au final, Remco Evenepoel a officialisé il y a quinze jours son souhait de rester au sein de l’équipe belge, avec qui il est sous contrat jusqu’à la fin 2026. Au micro de cyclingnews.com, Lefévère a clairement affirmé n’avoir jamais été inquiet : « Son but était de faire le Tour en 2025 et il l’a fait un an avant. Il fallait qu’il nous laisse le temps de nous adapter en fonction des possibilités que nous avions. Je ne peux pas appeler un Cheikh et demander une rallonge de 5 millions d’euros. Cela ne marche pas comme ça et Remco le comprend. Red Bull-Bora-Hansgrohe ? Trois parties peuvent décider de l’avenir d’un coureur : son équipe actuelle, celle où il pourrait signer et le coureur. Personne ne m’a transmis d’offre de transfert, donc pour moi, ce dossier n’existe pas. Certaines personnes font beaucoup de bruit, mais rien ne se passe ».

« Il y a toujours des progrès à venir »

Patrick Lefévère se dit convaincu qu’Evenepoel va encore progresser la saison prochaine : « Quand il est bien, il est très bien. Je crois qu’il a gagné tous les chronos auxquels il a participé cette saison. Il aura 25 ans en janvier prochain, il y a toujours des progrès à venir ». Et pour les ambitions, Lefévère s’est montré clair : Evenepoel veut gagner les trois Grands Tours : « Il veut gagner les trois Grands Tours durant sa carrière. Il en a remporté un, la Vuelta. Donc il en reste deux ».