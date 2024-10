Cyclisme : La punchline incroyable de ce rival sur Pogacar !

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar vient de remporter le Tour de Lombardie en éparpillant la concurrence, terminant une saison 2024 où il a gagné quasiment toutes les courses qu’il a disputées, Primoz Roglic, l’un de ses principaux rivaux, a envoyé une punchline qui en dit long !

C’est peu dire que la domination de Tadej Pogacar sur le cyclisme mondial cette saison a marqué les esprits, à commencer par ceux de ses rivaux, concassés les uns après les autres par le champion slovène, qui a remporté toutes les courses auxquelles il a participé cette saison, des Strade Bianche au Tour de Lombardie, en passant par Liège Bastogne Liège, le Tour d’Italie, le Tour de France ou les championnats du monde, à l’exception de deux : Milan San Remo (3ème) et le Grand-Prix de Québec (7ème).

Ses principaux rivaux sont fatalistes

Encore en Lombardie, sa domination a été totale, Remco Evenepoel terminant deuxième à plus de trois minutes. A l’arrivée, le champion belge apparaissait d’ailleurs résigné, comme le laisse penser sa réaction, relayée par cyclismactu.net : « Pogacar est parti dans la partie la plus raide et j'ai tout de suite su que je ne devais pas me faire exploser. Cela s’est avéré être le bon choix. Après cela, j'ai pris pas mal de risques en descente et j'ai ainsi pu augmenter mon avance sur Enric et Lennert. Si vous arrivez deuxième avec un grand écart sur le vainqueur mais aussi une grosse avance sur le troisième, alors aucune erreur n’a été commise. Je suis très satisfait. J’en ai tiré le meilleur parti. Tadej a encore été exceptionnel et j'ai terminé largement devant les autres. Un peu dans la lignée du Tour, en fait ».

« Mon programme 2025 ? Les courses où Tadej ne sera pas »

Et si Patrick Lefévère, le patron de la Soudal-Quickstep, voulait encore y croire, affirmant « Si je ne me trompe, Tadej a été battu l’an dernier par Vingegaard, il est humain. Aux Mondiaux, si d’autres équipes avaient fait le train derrière, il ne gagnait jamais », d’autres rivaux vont encore plus loin que Remco Evenepoel. Interrogé sur son programme de la saison 2025, Primoz Roglic, le leader de la formation Red Bull-Bora-Hansgrohe et récent vainqueur de la Vuelta, a ainsi répondu en forme de plaisanterie dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je choisirai les courses où Tadej ne sera pas ». Même sur le ton de la blague, tout est dit.