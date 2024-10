Cyclisme : Evenepoel, la défaite de trop ?

Alexandre Higounet

Samedi dernier, à l’occasion du Tour de Lombardie, Remco Evenepoel a une nouvelle fois subi l’écrasante domination de Tadej Pogacar, quinze jours après celle vécue aux championnats du monde. Au point que le champion belge pourrait bien être définitivement marqué par la supériorité de son rival. Analyse.

Déjà largement dominé par Tadej Pogacar lors des championnats du monde de Zurich, l’attaque du Slovène à quasiment 100 kilomètres de l’arrivée ayant surpris l’équipe belge, incapable ensuite de revenir, Remco Evenepoel a une nouvelle fois subi une défaite écrasante à l’occasion du Tour de Lombardie, alors qu’il espérait une revanche.

Evenepoel accepte la domination de Pogacar...

A l’arrivée, Pogacar ne cachait d’ailleurs pas satisfaction, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Chaque victoire est spéciale, et celle-ci l'est aussi. L'équipe a beaucoup travaillé, comme elle l'a fait pour toutes les victoires acquises cette saison. Ça été une grande journée pour nous, toute la course a reposé sur nous, donc je suis très heureux d'avoir obtenu cette victoire pour l'équipe. Je savais que si j'avais une belle avance au sommet de Sormano, je pourrais ensuite aller jusqu'au bout, et c'est ce qu'il s'est passé. Les 40 derniers kilomètres, c'était une bataille d'homme à homme. Evenepoel est un peu revenu dans la descente, mais je suis parvenu à réaccélérer une fois qu'elle était terminée pour gagner quelques secondes et gagner le combat mental. J'ai poussé aussi fort que j'ai pu ».

« Si vous arrivez deuxième avec un grand écart sur le vainqueur...

Au-delà de la dimension historique de l’exploit de Pogacar, qui le place au-dessus des plus grands champions de l’histoire, la manière dont il a une nouvelle fois écrasé la concurrence, et notamment Remco Evenepoel, pourrait avoir des conséquences à l’avenir. Pour le champion belge, cela pourrait être le KO de trop, celui qui l’amène à accepter la domination du Slovène, à partir quasiment battu d’avance. Après l’arrivée, ses propos, relayés par cyclismactu.net, en disaient long : « Pogacar est parti dans la partie la plus raide et j'ai tout de suite su que je ne devais pas me faire exploser. Cela s’est avéré être le bon choix. Après cela, j'ai pris pas mal de risques en descente et j'ai ainsi pu augmenter mon avance sur Enric et Lennert. Si vous arrivez deuxième avec un grand écart sur le vainqueur mais aussi une grosse avance sur le troisième, alors aucune erreur n’a été commise. Je suis très satisfait. J’en ai tiré le meilleur parti. Tadej a encore été exceptionnel et j'ai terminé largement devant les autres. Un peu dans la lignée du Tour, en fait ».