Cyclisme - Tour de France : Evenepoel affrontera Pogacar en frontal !

Patrick Lefévère, le patron de la Soudal-Quickstep, était présent en milieu de semaine lors de la cérémonie de remise des trophées de la saison cycliste en Belgique, représentant Remco Evenepoel, malade. Cela a donné l’occasion au boss d’émettre un message très clair au sujet de la saison 2025 de son poulain, et notamment de son attitude vis-à-vis de Pogacar.

Si Remco Evenepoel n’était pas présent à la remise des Crystal Bicycle, l’équivalent d’un Oscar du Vélo en Belgique, du fait d’une poussée de fièvre, Patrick Lefévère, le directeur sportif de l’équipe Soudal-Quickstep était lui bien présent. Et le boss de la formation belge a saisi l’occasion de rappeler que son champion partira au combat en 2025 avec la ferme intention de battre Tadej Pogacar, et qu’il n’est pas question de nourrir le moindre complexe face à la supériorité manifeste du leader slovène cette année.

« Eviter Pogacar ? Ce serait la plus stupide des choses à faire »

Dans ces conditions, Patrick Lefévère a martelé qu’il était hors de question de jouer au chat et à la souris avec le leader de l’équipe UAE pour ne pas se retrouver sur les mêmes courses. Le boss de la Soudal-Quickstep a notamment lancé, dans des propos rapportés par le site du Het Laatste Nieuws : « Allons-nous éviter Pogacar la saison prochaine ? Non, ce serait la chose la plus stupide que nous puissions faire. Vous devez compter sur vos propres forces. Pogacar est humain. Il passe peut-être par une mauvaise journée. Il y a toujours des pièges, on peut tomber malade, cela arrive même aux meilleurs. De toute façon, Remco n’est pas homme à s’adapter à l’opposition. Et il n’a pas non plus besoin de motivation extérieur. C’est un gagnant ».

« Remco peut gagner toutes les courses »

Dans ces conditions, il y a fort à parier qu’Evenepoel et Pogacar auront plusieurs occasions de s’affronter l’an prochain, bien avant le Tour de France. Au Giro ? Patrick Lefévère n’a pas nié que l’idée reste encore sur la table aujourd’hui : « Nous ne sommes que le 15 octobre. Donnez-nous du temps, ainsi qu'à Remco. L'année dernière, son entraîneur nous avait déconseillé de faire le double Giro-Tour. Nous verrons si c'est différent l'année prochaine. De plus, Remco a un gros avantage qui est aussi son désavantage : il peut gagner toutes les courses où il prend le départ, sauf - peut-être - Paris-Roubaix. Sur le papier, nous pouvons l’utiliser dans de nombreux types de courses différents ». Que ce soit en Italie ou ailleurs, le message est clair : Evenepoel est prêt à affronter Tadej Pogacar sur tous les terrains et il n’attendra probablement pas le Tour de France pour cela.