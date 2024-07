Tour de France : L'étonnante critique lâchée contre Pogacar

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 25 ans, Tadej Pogacar se dirige tout droit vers un troisième sacre sur le Tour de France. Lors de cette édition 2024, le Slovène fait preuve d’une énorme domination, comptant actuellement plus de 3 minutes d’avance sur Jonas Vingegaard, son dauphin. Et malgré cette supériorité, Pogacar n’hésite pas à remettre des couches, multipliant les attaquants dans les épreuves de montagne. Une stratégie pointée du doigt par Lance Armstrong.

Déjà vainqueur du Tour d’Italie en 2024, Tadej Pogacar est idéalement parti pour réaliser le doublé en enchainant avec le Tour de France. En effet, à quelques jours de l’arrivée finale à Nice, le maillot jaune est solidement installé sur les épaules du Slovène. En tête du classement général, le coureur de 25 ans compte 3 minutes 11 d’avance sur Jonas Vingegaard et 5 minutes 09 sur Remco Evenepoel. Avec cette avance, Pogacar pourrait contenter de gérer et suivre le Danois et le Belge, mais ce n’est pas ce qu’il fait. En effet, le coureur de la formation UAE a montré qu’il n’avait pas peur d’attaquer pour accroitre son avantage et ainsi tuer les chances de ses adversaires.

« En agissant comme ça, tu ne te fais pas beaucoup d’amis »

Tadej Pogacar emploie donc une méthode assez offensive pour remporter le Tour de France. Ce qui ne plait pas forcément à Lance Armstrong. En effet, à l’occasion de son podcast, rapporté par RMC, l’Américain a conseillé à Pogacar de « faire profil bas », expliquant : « Cela ne fait qu’augmenter l’attention sur lui. S’il y a des spéculations sur sa performance, ça n’aide pas. En agissant comme ça, tu ne te fais pas beaucoup d’amis. (...) Tout ce que Pogacar a à faire maintenant, c’est de rester sur le vélo. Il va gagner le Tour de France, c’est fini ».

« Parfois, il faut tenir compte de l’image que les gens ont de vous »

« Parfois, il faut tenir compte de l’image que les gens ont de vous. En tant que coureur, vous devez vous rappeler que le Tour n’est pas exclusivement une compétition sportive. C’est aussi un événement politique », a poursuivi Lance Armstrong concernant Tadej Pogacar.