Cyclisme - Tour de France : Un coureur français annonce viser la victoire dans le Tour !

Alors qu’il réalise depuis deux saisons des débuts tonitruants, Lenny Martinez peut désormais s’afficher comme le meilleur espoir du cyclisme français. Et il ne manque pas d’ambitions, à l’heure où il change d’équipe, quittant la Groupama-FDJ pour rejoindre l’une des armadas du peloton mondial, la Bahrain Victorious.

En fin de contrat avec la Groupama-FDJ, Lenny Martinez s’est engagé comme prévu avec la Bahrain Victorious à partir de janvier 2025. Interrogé par cyclismactu.net, le petit grimpeur tricolore ne cache pas qu’il espère être en mesure de jouer la gagne au Tour de France dans les prochaines années : « L’objectif est-il de remporter le Tour ? Oui. Je sais que ça peut paraître comme arrogant ou quelque chose comme ça, mais je pense que tous les coureurs rêvent de gagner le Tour, c'est le mien aussi. Je ne dis pas que je pourrais le faire, mais c'est mon rêve. Le plus grand objectif de ma carrière serait de gagner le Tour mais de là à le faire, je pense que je suis encore loin. Mais ça reste toujours dans un coin de la tête ».

En l’état, Lenny Martinez a connu une expérience plus que mitigée sur la Grande Boucle, où pour sa première participation l’été dernier, il a traversé l’épreuve comme un fantôme, bien loin des meilleurs : « Honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé, on essaye de savoir aussi avec l'équipe. C'est revenu après, mais je suis tombé avant les classiques italiennes. C'est dommage car je revenais vraiment à un très, très bon niveau, je me sentais vraiment bien à l'entraînement. On a juste laissé du temps et fait pas mal de repos après le Tour, il y avait peut-être un peu de fatigue avant le Tour et après le Tour, cela s'est amplifié et ce n'est pas si simple de revenir à son niveau d'avant. Après, je savais que ça allait revenir vu le niveau que j'avais en début de saison... Ce n'était pas un niveau que je n'allais jamais retrouver. Mais bon, j’ai fait le Tour. Si dans les prochaines années, je suis amené à y participer, je l'aurai déjà fait une fois donc je sais un peu comment ça se passe. Je connaîtrai aussi l'engouement qu'il y a sur cette course. Après, c'est sûr que j'aurais aimé plus briller sur le Tour, c'est un peu dommage mais au final, je ne regrette pas trop mon choix ».

Pourrait-il être amené à tenter sa chance dès l’été 2025 ? Réponse de l’intéressé au micro de cyclismactu.net : « (Hésitation) Si j'ai le niveau pour le faire et que je sens que je peux bien performer, oui, mais si ce n'est pas le cas, je préférerai aller sur les autres Grands Tours. Les programmes ne sont jamais définis à 100%, donc il faudra voir mon niveau à ce moment de la saison ».