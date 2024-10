Accusation de viol : La preuve qui change tout pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé s’est offert deux virées nocturnes à Stockholm la semaine dernière avec son ami et ex-coéquipier au PSG Nordi Mukiele. Néanmoins, pendant son voyage en Suède, Mbappé aurait eu une relation sexuelle qui lui vaut aujourd’hui une plainte pour viol et harcèlement sexuel. Pour autant, le joueur aurait des messages écrits d’un rapport consenti et heureux avec la jeune femme en question.

Kylian Mbappé est au cœur d’une affaire de viol et harcèlement sexuel. C’est d’ailleurs les termes employés par une jeune femme qui a déposé une plainte le samedi 12 octobre dernier à l’encontre de l’attaquant du Real Madrid après avoir eu une relation sexuelle non consentie avec lui comme le souligne Le Parisien. D’ailleurs, la rencontre en question aurait eu lieu sur la piste de danse de la boîte de nuit Le V à Stockholm lors de la deuxième nuit du séjour de Mbappé la semaine dernière.

Kylian Mbappé serait rentré à son hôtel accompagné

De plus, Le Parisien confie que Kylian Mbappé, Nordi Mukiele et leurs amis seraient tous repartis de la boîte de nuit accompagnés. Une fois rentré au Bank Hotel, la star du Real Madrid aurait alors eu un rapport sexuel avec l’une des jeunes femmes du groupe. Cette relation se serait déroulée sans la moindre ambiguïté que ce soit du point de vue de Kylian Mbappé ou bien de la femme en question.

Des messages échangés sur une relation «heureuse»

Ce n’est pas tout. Le Parisien dévoile un élément de la plus haute importance dans cette affaire de viol et d’harcèlement sexuel dont Kylian Mbappé semble être le protagoniste. Le principal intéressé aurait en sa possession des messages écrits par la jeune femme quelques heures seulement après son départ du Bank Hotel. La teneur des échanges seraient positifs et relèveraient d’une rencontre « heureuse » et « consentie » comme assuré par Le Parisien. Reste à savoir si cet élément fera pencher la balance en faveur de la défense de Mbappé.