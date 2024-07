Tour de France : Le conseil de Lance Armstrong à Pogacar !

Alexandre Higounet

Au soir de l’étape de Superdévoluy, disputée mercredi, au cours de laquelle Tadej Pogacar s’était une nouvelle fois porté à l’attaque, Lance Armstrong, à l’occasion de son podcast The Move, a adressé un conseil au maillot jaune en vue des derniers jours de course.

Alors que les questions autour des performances XXL de Tadej Pogacar dans ce Tour de France se densifient, notamment après sa montée du Plateau de Beille dimanche dernier, où il a explosé le temps record de Marco Pantani de plus de 3 minutes 30 (et accessoirement celui de Lance Armstrong de plus de 6 minutes), Lance Armstrong s’est fendu d’un conseil à l’intention du maillot jaune, à l’occasion du podcast The Move, dont il assure l’animation en compagnie de son ancien directeur sportif Johan Bruyneel.

« Quand j’ai vu son attaque, je me suis dit : ‘’Oh non, ce n’est pas nécessaire !’’ »

Selon l’Américain, Tadej Pogacar devrait veiller à se mettre plus en retrait désormais, à se montrer un peu plus politique en laissant le reste du peloton pouvoir faire la course. Armstrong a ainsi analysé, suite à l’attaque surprise du champion slovène dans l’étape de Superdévoluy, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Ce n'était pas nécessaire. Croyez-en mon expérience : le Tour n'est pas qu'une compétition sportive, c'est aussi un évènement politique. Il n'avait aucune nécessité d'attaquer, hormis attirer encore un peu plus l'attention sur lui et les spéculations. En faisant cela, il ne va pas se faire d'amis, à la fois dans le peloton et au niveau de la presse. Je lui conseillerais de faire profil bas et veiller à faire attention à son image. Quand j'ai vu son attaque, je me suis dit : "Oh non, ce n'est pas nécessaire. Tu as gagné le Tour, c'est fini". Il n'avait pas besoin de faire ça ».

Un conseil qui sonne juste sur un point

Sur le fond, indépendamment du questionnement sur les performances du leader de l’équipe UAE, l’analyse d’Armstrong sonne juste sur un point : un maillot jaune, lorsqu’il est en position de grande domination, a toujours intérêt à laisser une part du gâteau au reste du peloton. Comme une manière de s’attirer des sympathies qui pourront toujours s’avérer utiles par la suite.