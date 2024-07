Tour de France : Historique, Pogacar va faire tomber une légende ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Impressionnant depuis le début du Tour de France, Tadej Pogacar est au sommet de son art, au point d'avoir écœuré le double tenant du titre Jonas Vingegaard, relégué à plus de 5 minutes au général. Vainqueur de quatre étapes, le Slovène fonce vers un troisième sacre sur la Grande Boucle. A seulement 25 ans, Tadej Pogacar marche sur les traces du légendaire Eddy Merckx qui avait décroché le troisième de ses cinq Tour de France à 26 ans.

Arrivé dans la peau de l'immense favori sur les routes du Tour de France, Tadej Pogacar tient clairement son rang. Il fait encore mieux que ça puisqu'il survole littéralement cette édition. Vendredi, le Slovène a tué l'infime suspens qu'il existait encore. Lors de la redoutable 19e étape, qui passait par le col de la Bonette et la montée vers Isola 2000, le Slovène a écœuré la concurrence, y compris celle de Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard, impuissants lorsque le Maillot Jaune a attaqué à 9km du sommet pour s'envoler vers une quatrième victoire d'étape et surtout un troisième Tour de France. Et pour cause, Tadej Pogacar a repris 1'42'' à ses deux concurrents et possède donc désormais plus de 5 minutes d'avance sur Jonas Vingegaard, qui est désormais focalisé sur la lutte pour la deuxième place face à Remco Evenepoel.

Pogacar encore plus précoce que Merckx

Intouchable, Tadej Pogacar entre encore un peu plus dans l'histoire du Tour de France qu'il s'apprête à remporter pour la troisième fois de sa carrière. Le tout à seulement 25 ans. Phénomène de précocité, le Slovène est même en avance sur les temps de passages du légendaire Eddy Merckx. Le Cannibale avait effectivemment du attendre ses 26 ans pour remporter la troisième de ses cinq Grandes Boucles. Autrement dit, à ce rythme là, Pogacar pourrait bien aller chercher le record que le coureur belge partage avec Jacques Anquetil, Bernard Hinault et Miguel Indurain, tous vainqueurs cinq fois du Tour de France. Mais ce n'est pas tout puisqu'en s'imposant à quatre reprises cet été, Pogacar a porté son total à 15 victoires d'étapes en seulement 5 participations, et l'édition 2024 n'est pas encore terminée ! Par conséquent, avec une moyenne de trois victoires d'étapes par an, le Slovène devrait rapidement rattraper Eddy Merckx qui a levé les bras à 34 reprises sur la ligne d'arrivée... en 7 éditions ! Le ratio est encore plus fou que celui de Pogacar, mais l'époque a changé et le coureur d'UAE Team Emirates devrait prendre le départ de beaucoup plus d'éditions que le Cannibale qui pourrait également perdre son record de jours avec le Maillot Jaune sur le dos. Le Belge l'a porté à 97 reprises tandis que Tadej Pogacar en est déjà à 40 jours en jaune. Un total auquel il faudra ajouter deux unités d'ici dimanche. Et sans doute encore beaucoup d'autres dans les prochaines années.

Pogacar a «la situation sous contrôle»

Conscient qu'il va entrer dans la légende du Tour de France, Tadej Pogacar n'a pas caché sa joie après l'étape vendredi soir dans des propos rapportés par L'EQUIPE : « Depuis l'étape du Galibier (la 4e), j'ai la situation sous contrôle. Cette étape-là m'a donné beaucoup de confiance, je cours désormais sans pression. On verra plus tard quels auront été mes chiffres de puissance dans ce Tour, mais j'ai le sentiment de donner aujourd'hui la meilleure version de moi-même (...) Dans chaque sport, il y a une équipe qui pousse l'athlète à être plus fort. Et ensuite, la rivalité avec un ou plusieurs autres coureurs t'aide aussi à élever ton niveau. Moi, j'ai une tonne de respect pour Jonas Vingegaard, Primoz Roglic et Remco Evenepoel. Nous vivons un âge d'or du cyclisme. J'aime cette bataille permanente entre nous. J'aime même regarder les courses auxquelles je ne participe pas. C'est super excitant. »