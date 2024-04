Rugby : Antoine Dupont veut refaire un coup historique !

Arnaud De Kanel

Avant de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont veut finir sa saison avec le Stade Toulousain en fanfare. Le demi de mêlée a indiqué qu'il souhaitait à la fois remporter le Top 14 et la Champions Cup. Dupont vise donc le doublé comme en 2021, une performance rare dans l'histoire du rugby français.

Antoine Dupont ne veut pas se cacher. Alors que le Stade Toulousain est encore en lice en Top 14 et en Champions Cup, le capitaine du XV de France veut tout simplement faire le doublé, ou plutôt le refaire car il était présent en 2021 avec ses coéquipiers lors du troisième doublé de l'histoire d'un club français.

Dupont rêve de doublé

Présent en conférence de presse vendredi, Antoine Dupont a annoncé ses objectifs avec le Stade Toulousain pour la fin de saison. « Si la Champions Cup est la quête principale de notre saison ? C'est l'objectif principal de cette semaine, évidemment, mais la semaine prochaine ce sera le Top 14. On est obligés de jongler sur les deux compétitions. En fait, cette Coupe des champions est arrivée à un bon moment de notre saison, en décembre dernier. Elle nous a amené de la fraîcheur, de l'enthousiasme et ça a permis à tout le groupe de regagner en énergie. On sortait de résultats moyens en Championnat et cette compétition a lancé notre saison. Depuis les premiers matches de poules, on a quand même de meilleures sensations. Alors évidemment que cette épreuve est un très grand objectif, mais ce n'est pas pour autant qu'on délaissera le Championnat », a déclaré le demi de mêlée avant le quart de finale contre Exeter. Il pourrait donc refaire un coup historique.

Trois doublés français

Antoine Dupont a déjà gouté à l'ivresse d'un doublé puisqu'il en a réalisé un en 2021, le troisième et dernier en date de l'histoire du rugby tricolore. Le premier date de 1996, avec encore une fois le Stade Toulousain qui avait battu Brive (20-13) puis Cardiff (21-18). Enfin, le grand RC Toulon de Mourad Boudjellal avait également réussi le doublé Top 14 - Champions Cup en 2014 avec des victoires face à Castres (18-10) et face aux Saracens (23-6). Voilà le défi qui attend Antoine Dupont.