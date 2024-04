Rugby : Urios lâche une annonce inquiétante

Jean de Teyssière

Ce week-end, les clubs du Top 14 le disputent de matchs de championnat mais la Coupe d'Europe. Opposée aux Sud-africains des Cheetahs en Challenge Cup, l'ASM Clermont-Auvergne s'est imposé difficilement (27-22). Interrogé à la fin de la rencontre, Christophe Urios, le manager clermontois a avoué que ses joueurs étaient très vite fatigués. De mauvaise augure pour la suite de la saison.

A 17 minutes de la fin, Clermont menait 27-3. Le score final, 27-22, illustre parfaitement les problèmes rencontrés par les hommes entraînés par Chistophe Urios cette saison. L'ancien manager de l'UBB a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme à la fin de la rencontre...

«On était un peu déçu mais soulagés en même temps»

A la fin de la rencontre remportée par Clermont, en huitième de finale de la Challenge Cup, Sébastien Bézy, le demi-de-mêlée de l'ASM Clermont-Auvergne analysait le match, dans des propos rapportés par La Montagne : « On commence bien mais on manque des occasions de marquer des essais. Au final, heureusement qu'ils loupent la pénal-touche... Avant ça, on a été très costauds dans les mêlées, sur les rucks. On a été un peu moins bon derrière. Il va falloir gommer ces erreurs si on veut aller plus loin la semaine prochaine. C'est dommage que l'on se mette la pression pour rien. On est content de se qualifier quand même. On était un peu déçu mais soulagés en même temps dans les vestiaires à la fin du match. »

«À l'échauffement, déjà, les gars étaient morts...»