Rugby : Le successeur de Dupont déniché par… Urios ?

Arnaud De Kanel

Christophe Urios, réputé pour son œil affûté pour les talents bruts, a joué un rôle crucial dans le développement d'Antoine Dupont. Pendant son mandat en tant que manager de Castres de 2015 à 2019, Urios a eu l'occasion de côtoyer le jeune Dupont alors qu'il faisait ses premiers pas dans le monde du rugby professionnel. Fort de cette expérience, Urios est particulièrement habile à repérer les pépites du rugby, et il voit en Baptiste Jauneau un potentiel héritier de Dupont.

La polyvalence d'Antoine Dupont est à nouveau sous les projecteurs après son passage remarqué du rugby à 15 au rugby à 7 en un clin d'œil. Son absence a sans aucun doute été ressentie par Fabien Galthié, mais la présence d'un nouvel espoir donne matière à réconfort. Et cet espoir, c'est peut-être Christophe Urios qui l'a déniché.



Jauneau, le nouveau Dupont ?

Depuis plus d'une décennie, Christophe Urios s'est imposé comme l'une des figures emblématiques du rugby français, évoluant au plus haut niveau du Top 14. Au fil des saisons, il a eu l'occasion de côtoyer et de diriger une pléiade de talents au sein de différents clubs. Dans une récente interview accordée au Quotidien du Sport , l'entraîneur de l'ASM Clermont a pris le temps de revenir sur ces joueurs qui ont laissé une empreinte indélébile dans son parcours. « Si on parle de relation, de fidélité, c’est Antoine Tichit. Par contre, si on parle de gros caractère au plus haut niveau, c’est Benjamin Urdapilleta et Rory Kockott. Si on parle de talent, c’est Matthieu Jalibert », a confié Urios. Mais en terme de talent, Jalibert pourrait bientôt être dépassé par un certain Baptiste Jauneau.

«Il me rappelle Dupont»