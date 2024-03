Rugby : Révolution pour Antoine Dupont !

Arnaud De Kanel

Remplaçant au coup d’envoi, Antoine Dupont est finalement entré en jeu plus tôt que prévu suite à la blessure de Thomas Ramos. Et pour son grand retour sur les pelouses de Top 14, le capitaine du XV de France a retrouvé son poste de formation, celui d’ouvreur, lui qui s’est finalement fait un nom en tant que demi de mêlée. Une révolution qui porte ses fruits.

De retour en Top 14 après son passage remarqué au sein de France 7 cet hiver, Antoine Dupont a réalisé un très grand match face à l'UBB à un poste qui n'est plus le sien mais qui l'a été fut un temps. Et visiblement, le joueur du Stade Toulousain a gardé des bons restes.

Dupont de retour à l'ouverture comme à Auch

Entré en jeu à la quatrième minute pour pallier à la blessure de Thomas Ramos, Antoine Dupont a retrouvé les pelouses du Top 14 ainsi que son poste de formation. En effet, Ugo Mola l'a laissé à l'ouverture, lui l'habituel demi de mêlée. Ce poste, Dupont le connait bien puisque c'était le sien lorsqu'il évoluait à Auch, club dans lequel il a été formé, mais également à ses débuts avec le Stade Toulousain. « C'est tout ce qu'on attend d'un 10, de bien faire jouer les autres. Et ça, on l'a vu quand il jouait neuf, il sait faire. Il éjecte bien, il met de la vitesse. Ses appuis et son punch en font un gros danger pour la défense adverse. Il peut franchir mais aussi attirer des défenseurs sur lui et ouvrir des espaces pour ses coéquipiers », notait notamment Yoann Huget en décembre 2018. Cette même année, Laurent Labit voyait même en lui le futur numéro 10 du XV de France. « C’est le grand numéro 10 qu’attend le XV de France depuis si longtemps », avait-il déclaré. Un retour aux sources des plus remarqués pour la vedette du rugby tricolore.

Une révolution payante