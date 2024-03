Top 14 : «La misère», l’UBB n’en revient pas avec Antoine Dupont !

Arnaud De Kanel

Dimanche soir, l'UBB et le Stade Toulousain s'affrontaient en clôture de la 19ème journée de Top 14. Un match particulier puisqu'il marquait le retour à la compétition de Matthieu Jalibert, mais également d'Antoine Dupont, les deux éléments de la charnière du XV de France lors de la Coupe du monde. Entré en jeu en cours de match, Dupont a pesé sur la défense bordelaise, lui faisant même « la misère » si l'on reprend les mots de Jalibert.

Au terme d'un match splendide, l'UBB a pris le meilleur sur le Stade Toulousain pour s'adjuger le derby de la Garonne. Un match magnifié par la grâce d'Antoine Dupont, de retour sur les pelouses du Top 14 après sa pige avec l'équipe de France de rugby à 7. Intenable, l'habituel demi de mêlée, repositionné à l'ouverture dimanche suite à la blessure de Thomas Ramos, a fait très mal aux Bordelais et ce n'est pas Matthieu Jalibert qui dira le contraire.

Jalibert savoure son retour

Comme Antoine Dupont, l'ouvreur du XV de France faisait son retour sur les pelouses dimanche soir. « J’ai eu une semaine particulière car je n’étais pas sûr à 100 % de pouvoir postuler car j’ai eu une angine, j’ai eu 40 de fièvre pendant deux jours, de mardi à jeudi, mais j’avais à cœur de postuler. J’avais 50, 60 minutes dans les jambes. Sur le plaquage, j’ai pris une petite châtaigne on va dire. Le médecin n’a pas voulu prendre de risque avec les échéances qui arrivent, mais il n’y a rien de grave. Ce soir, c’était un match énorme, comme à chaque fois que l’on joue le Stade toulousain. Il y a tellement de qualité dans les deux équipes que les supporters et les téléspectateurs attendaient ce match », a confié Matthieu Jalibert au micro de Canal+ avant d'évoquer la performance d'Antoine Dupont.

