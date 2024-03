Top 14 : Antoine Dupont est enfin de retour !

Axel Cornic

Plus grande star du rugby français, Antoine Dupont a mis le XV entre parenthèses pour s’adonner au rugby à 7. Il a ainsi disputé deux étapes des HSBC Sevens Series, aidant d’ailleurs la France à remporter sa première médaille d’or depuis 2005 au passage. Mais ce dimanche, il fête son grand retour en Top 14, avec un choc très attendu.

C’est un choix qui fait énormément parler, mais le moins que l’on puisse dire c’est qu’Antoine Dupont n’a pas eu tort de quitter le XV pour se mettre au 7. Son impact a en effet été immédiat avec une médaille de bronze à Vancouver, puis une incroyable médaille d’or à Los Angeles, la première en 19 ans.

XV de France : Galthié a transformé le nouveau Dupont https://t.co/fiKgtzYTBQ pic.twitter.com/XQcnf7EHT9 — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

Dupont remplaçant face à l’UBB

Mais Dupont va devoir ranger le rugby à 7 pendant quelques temps, puisqu’il a repris le chemin du XV et participera ce dimanche à son premier match depuis le 3 février dernier, comme il l’avait d’ailleurs annoncé. « Après une petite semaine de vacances en Californie, je reprends le Top 14 avec Bordeaux-Bègles, le 24 mars » avait après l’étape de Los Angeles un Antoine Dupont heureux, qui sera toutefois remplaçant ce dimanche soir.

« On parle beaucoup de leurs trois-quarts, les galactiques »