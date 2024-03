Top 14 : Boudjellal prévient Laporte avant son retour à Toulon !

Axel Cornic

Mourad Boudjellal et Bernard Laporte ont écrit l’une des pages les plus importantes du rugby français, mais surtout du RCT, qu’ils ont ensuite quitté. Des retrouvailles auront toutefois lieu ce samedi au stade Mayol, puisque Montpellier arrive pour affronter Toulon dans le cadre de la 19e journée du Top 14 !

Le RCT de Mourad Boudjellal a marqué une époque. Tout le monde se souvient de cette équipe remplie des plus grandes stars planétaires, qui a pendant un temps littéralement marché sur la France et l’Europe, avec notamment un triplé historique avec trois titres de Champion d’Europe consécutif entre 2013 et 2015. Mais le sulfureux président a finalement quitté ses fonction en février 2020, laissant les clés à Bernard Lemaître.

Laporte et Boudjellal, les retrouvailles à Mayol

La relation entre Boudjellal est son successeur n’est pas idyllique et ce samedi, le premier fera son grand retour au stade Mayol, où il n’a plus été depuis décembre 2019 ! Et l’occasion est tout particulièrement bien choisie, puisqu’en face il y aura le MHR mené par un certain Bernard Laporte, manager du RCT de 2011 à 2016. « Il était revenu avec la casquette de président de la FFR, mais c’est la première fois qu’il reviendra avec un autre club » a confié Mourad Boudjellal, dans un entretien accordé à Midi Olympique .

« J’espère qu’il ne se trompera pas de vestiaire en arrivant samedi »