Rugby : Le Top 14 fait paniquer l’Angleterre !

Axel Cornic

De plus en plus de stars étrangères sont attirées par le Top 14 et c’est notamment le cas des anglais, avec Billy Vunipola qui pourrait traverser la Manche comme ses compatriotes Owen Farrell, Jack Nowell ou encore Henry Arundel. Le troisième-ligne du XV de la Rose et des Saracens aurait en effet signé en faveur de Montpellier.

Le Championnat de France a toujours attiré l’attention des grands noms de la planète rugby, comme l’ont montré les Dan Carter ou Jonny Wilkinson. Mais cette année les choses semblent être passées à la vitesse supérieure, avec un exode massif des internationaux anglais.

Le XV de France encore traumatisé, Galthié fait une révélation https://t.co/SYjb6hQtxf pic.twitter.com/qnpPQqFoP2 — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

Farrell lâche l’Angleterre pour le Racing 92

C’est notamment le cas de l’ancien capitaine du XV de la Rose ! Après toute une carrière passée en Angleterre aux Saracens, Owen Farrell a décidé à 32 ans de se lancer dans sa première aventure à l’étranger en signant pour le Racing 92. Il y retrouvera d’ailleurs son compatriote et coéquipier Henry Arundell, dont le choix avait fait énormément de bruit. L’ailier de 21 ans a en effet signé jusqu’en 2026 avec les Franciliens, ce qui a comme principale conséquence de le rendre inéligible pour sa sélection.

Un choix de carrière fort

Car la RFU a des règles strictes ! En effet, pour être sélectionnable pour l’Angleterre, il faut absolument évoluer en Premiership (1ere division) ou en Championship ( 2e division). Si le départ de stars d’une trentaine d’année et plus semble être compris, perdre l’un des plus grands espoir du rugby anglais à seulement 21 ans a été vécu comme une chose terrible de l’autre côté de la Manche ! Et les Anglais n’ont pas fini de s’arracher les cheveux.

Une liste toujours plus longue