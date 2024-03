Top 14 : Urios brise enfin la malédiction !

La rédaction

Sans la moindre victoire depuis le 3 févier dernier, l’ASM Clermont Auvergne a enfin trouvé la solution ce samedi, face à la Section Paloise (31-28). Evidemment, Christophe Urios était très content après cette rencontre, qui permet au 9e du classement de Top 14 de relancer sa fin de saison.

Ça commençait à faire très long. Depuis sa victoire à domicile face au LOU début février (38-21), l’ASM Clermont Auvergne enchainait les mauvais résultats avec trois défaite et un match nul. Mais la tendance s’est inversée ce samedi, avec enfin une victoire à domicile contre la Section Paloise.

« Je suis soulagé par la victoire évidemment, mais aussi par ce que j'ai vu sur le terrain »

Christophe Urios, qui n’a pas manqué de pousser des coups de gueules ces dernières semaines, a savouré la victoire lors de la conférence de presse d’après-match. « Je suis soulagé par la victoire évidemment, mais aussi par ce que j'ai vu sur le terrain. Il y a encore beaucoup de choses qu'il faut qu'on arrive à corriger. Mais ce soir, l'essentiel, c'était l'état d'esprit. On a eu une belle mentalité et on a plutôt bien joué notre rugby. Après, quand tu donnes 14 points aux mecs, ce n'est pas facile... » a expliqué le manager de Clermont, d’après La Montagne .

« Ce match va nous faire du bien pour la confiance »