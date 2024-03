XV de France : Antoine Dupont a plombé Galthié

Jean de Teyssière

Face à l'Afrique du Sud lors du quart de finale de la Coupe du monde (28-29), Antoine Dupont portait un casque de protection, suite à sa fracture maxillo-zygomatique et le brassard de capitaine. Quatre mois après, lors du premier match du tournoi des 6 Nations, le brassard était porté par Grégory Alldritt et le casque par Louis Bielle-Barrey. Un forfait qui a beaucoup embêté Fabien Galthié, obligé de jongler avec les quelques absences.

Les Jeux olympiques sont un rêve pour tous sportifs. Antoine Dupont rêve de faire les Jeux de Paris 2024 et il s'entraîne donc avec l'équipe de France de rugby à 7 pour arriver dans la meilleure forme possible le 26 juillet prochain. Mais cette préparation rime aussi avec une absence chez les Bleus. Le capitaine n'était pas là durant la totalité du tournoi des 6 Nations et son absence a été remarquée.

«On a aussi eu des forfaits à prendre en compte comme Antoine Dupont»

Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France est revenu en conférence de presse ce mercredi sur l'absence d'Antoine Dupont qui a pesé dans la préparation du match face à l'Irlande : « On a aussi eu des forfaits à prendre en compte comme Antoine Dupont, Romain Taofifenua. Dans les éléments factuels à affronter contre l'Irlande on a aussi perdu Willemse rapidement. Avant ce match, comment expliquer aux joueurs qui ont fait un super match contre l'Afrique du Sud mais ont perdu d'un point qu'ils ont perdu leur place de titulaire ? »

«Oon a reconduit l'équipe du Mondial, moins les forfaits, face à l'Irlande»