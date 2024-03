XV de France : Sans pitié avec Galthié, «nous aurions pu gagner le Tournoi des 6 Nations»

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations s’est terminé sur une deuxième place pour le XV de France, mais les critiques ne manquent pas. C’est le cas avec Imanol Harinordoquy, ancien international français, qui est persuadé que Fabien Galthié aurait du faire des changements beaucoup plus rapidement dans son groupe.

Le rugby français a peut-être l’un des plus gros viviers de talents au monde actuellement, avec notamment trois titres consécutifs de Champion du monde U20 lors des trois dernières éditions. Pourtant, cette vague jeune ne déferle pas vraiment sur le XV de France !

« Avec un peu plus de sang frais dès le premier match, nous aurions pu gagner le Tournoi »

Avec la désillusion de la dernière Coupe du monde et le début d’un nouveau cycle de quatre ans, sans parler des nombreuses absences notables, on pouvait penser que Fabien Galthié allait changer pas mal de choses. On a toutefois dû attendre l’avant-dernière journée du Tournoi des 6 Nations 2024, pour voir jouer Nicolas Depoortère ou encore Léo Barré ! « J’ai quelques regrets sur ce point précis. Je suis convaincu qu’avec un peu plus de sang frais dès le premier match, nous aurions pu gagner le Tournoi » a estimé Imanol Harinordoquy, pour Midi Olympique .

« La Coupe du monde a matérialisé la fin d’un cycle »