6 Nations : Un clash insolite avec l’arbitre ?

La rencontre entre le Pays de Galles et l’Italie au Principality Stadium de Cardiff (21-24), a été marqué par un épisode assez surprenant. L’adjoint gallois Neil Jenkins, grande légende de son sport, a en effet eu un échange remarqué et surprenant avec l’arbitre français de la rencontre, Mathieu Raynal.

Le Tournoi des 6 Nations s’est terminé sur une bonne note, avec la victoire du XV de France sur l’Angleterre. Mais beaucoup de choses se sont passées en cette dernière journée, notamment avec la victoire de l'Italie sur le Pays de Galles.

Véritable surprise de ce 6 Nations 2024, l’Italie a réalisé de très belles prestations et avec sa victoire à Cardiff, elle signe son meilleur bilan de l’histoire dans la compétition. D’ailleurs, les joueurs de la Squadra Azzurra caracolent en tête de tous les tableaux statistiques, avec notamment le capitaine Michele Lamaro qui a montré la voie à ses coéquipiers. Avec 103 placages en 5 matchs, le troisième-ligne est tout simplement devenu le meilleur plaqueur de l’histoire du 6 Nations, dépassant Jonny Gray et ses 100 placages en 2018.

103 - @Federugby's Michele Lamaro made 103 tackles in the #GuinnessM6N this year, the most by any player in an edition of the Championship, surpassing Jonny Gray’s tally of 100 in 2018. Colossus. pic.twitter.com/QDeyGfD1Ux