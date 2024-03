6 Nations : France-Angleterre au Groupama Stadium, l'histoire des Bleus à Lyon

Axel Cornic

Habituel antre de l’Olympique Lyonnais, le Groupama Stadium va accueillir ce samedi l’un des matchs les plus attendus le l’année, avec le Crunch entre la France et l’Angleterre (21h). l’occasion pour revenir sur l’histoire des Bleus du rugby dans l’enceinte lyonnaise, où ils ont connu quelques belles victoires.

C’est la rencontre que tout le monde attend. Chaque année, la France et l’Angleterre s’affrontent dans le Tournoi des 6 Nations, écrivant à chaque fois des nouveaux chapitres d’une rivalité ancestrale. Cette fois ce ne sera toutefois ni à Twickenham ni au Stade de France, mais plutôt au Groupama Stadium de Lyon !

XV de France : Galthié va imiter Laporte ? https://t.co/l2y0O7s3wv pic.twitter.com/JzPU0oPuDM — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

Le Crunch au Groupama Stadium de Lyon

Jeux Olympiques de Paris 2024 obligent, le XV de France n’a pas joué le moindre match au Stade de France cette année et son tour de l’Hexagone se terminera donc à Lyon. Une enceinte de 59 186 places, ce qui dépasse notamment la capacité de l’AVIVA Stadium de Dublin (51 700 places) et qui va offrir une dernière occasion aux Bleus de Fabien Galthié de faire communion avec leur public, qu’ils ne retrouveront que pour la tournée d’automne 2024. A noter que c’est la toute première fois que l’Angleterre mettra le pied dans la capitale des Gaules.

La dernière fois, ça a réussi à la France