6 Nations : Le XV de France lance déjà le Crunch contre l’Angleterre !

Axel Cornic

Vainqueur du Pays de Galles (24-45), le XV de France s’apprête à disputer son dernier match du Tournoi des 6 Nations 2024, au Groupama Stadium de Lyon. Et quel match, puisqu’il opposera les hommes de Fabien Galthié à l’Angleterre, l’une des affiches les plus attendues de l’année.

Au début de chaque Tournoi des 6 Nations, tout le monde coche la date du Crunch. Et il aura fallu attendre la dernière journée pour y assister cette année, avec deux équipes revitalisées après deux victoires convaincantes face au Pays de Galles et à l’Irlande (23-22).

« La semaine prochaine, ça va piquer fort »

La prestation des Anglais a notamment fait réagir, puisque l’Irlande semblait tout simplement imbattable depuis le début du 6 Nations 2024. C’est le cas avec Thomas Ramos, qui se projette déjà sur ce Crunch du 16 mars prochain (21h). « On a regardé le match et on a vu une équipe anglaise qui retrouve des couleurs par rapport aux années passées. L'objectif sera de gagner le match et de continuer sur la lancée » a expliqué l’arrière du XV de France, au micro de RMC Sport . « Aujourd'hui, il faut profiter et prendre du plaisir avec cette victoire mais il faut vite retomber les pieds sur terre parce que la semaine prochaine, ça va piquer fort ».

« A nous de de prendre ce match au sérieux et de livrer aussi une très grosse performance »