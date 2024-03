Rugby - 6 Nations : Italie-Écosse, une revanche après la France ?

Axel Cornic

Lors du premier match de cette 4e journée du Tournoi des 6 Nations, l’Italie accueillera l’Écosse au Stadio Olimpico de Rome (samedi, 15h15). Une occasion pour les deux équipes de se relancer après le week-end de pause, avec la Squadra Azzurra qui voudra sans aucun doute vite oublier la victoire laissée filer face au XV de France (13-13), à la Decathlon Arena de Villeneuve-d’Ascq.

De l’eau est passée sous les ponts, mais ce poteau de Paolo Garbisi reste sans aucun doute dans les têtes de tous les supporters italiens. Car l’ouvreur aurait pu offrir une victoire à la Squadra Azzurra dans ce Tournoi des 6 Nations, la première depuis le coup d’éclat de 2022 face au Pays de Galles (22-21). désormais, pour éviter une nouvelle Cuillère de bois, il va falloir tout miser sur les deux dernières journées.

Townsend veut continuer son « presque » sans faute

Et ça commence dès samedi, avec la réception de l’Écosse dans un Stadio Olimpico qui a fait sold out pour cet éventement ! En grande progression ces dernières années, le XV du Chardon n’est plus un adversaire abordable et sans sa défaite face au XV de France lors de la 2e journée (16-20), il serait encore en course pour un Grand Chelem ! Gregor Townsend a ainsi opéré trois changements dans son XV de départ pour affronter l’Italie, avec l’ancien capitaine Jamie Ritchie sur le banc et George Horne à la mêlée, à la place de Ben White et d’un Ali Price qui partira remplaçant. Mais la grande nouvelle est la titularisation de Cameron Redpath, qui avait fait grosse impression face à l’Angleterre, remplaçant un Sione Tuipulotu forfait pour le reste du 6 Nations.

Quesada lance Lynagh

Côté Italie, Gonzalo Quesada court toujours derrière sa première victoire en tant que sélectionneur et pour cela, il a aligné la grosse équipe. Retour de Sebastian Negri en troisième-ligne, avec Lorenzo Cannone qui revient également, mais qui débutera sur le banc. Pour le reste c’est du classique avec Michele Lamaro capitaine, une charnière 100 % Top 14 formée par Paolo Garbisi et Martin Page-Relo, ainsi qu’Ange Capuozzo à l’arrière. Mais la grande surprise de ce XV est la titularisation de Louis Lynagh, qui va fêter sa première sélection avec l’Italie. Fils de Michael Lynagh, Champion du monde avec l’Australie en 1991, l’ailier de 23 ans né à Trévise et de mère italienne pourrait être le facteur X tant attendu par la Squadra Azzurra.