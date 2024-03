6 Nations : Le XV de France battu par un seul homme

Axel Cornic

Le rugby tricolore misait sur ce Tournoi des 6 Nations pour retrouver le sourire après la désillusion de la dernière Coupe du monde, mais ce n’est pas gagné. Le XV de France est très décevant et une statistique assez surprenante montre toute l’étendue du problème rencontré par Fabien Galthié et son nouveau staff.

Considéré comme l’une des meilleures équipes de la planète il y a encore quelques mois, le XV de France traverse une petite crise depuis le début de l’année 2024. Et cela se voit sur le Tournoi des 6 Nations, qui a débuté par une gifle historique à domicile face à l’Irlande (17-38).

XV de France : Galthié change tout, un échec déjà annoncé ? https://t.co/r2cRKf1z52 pic.twitter.com/V2NcT7YwwK — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

Une première partie de Tournoi à oublier

Et ça ne s’est pas vraiment arrangé, puisque lors de la deuxième journée le XV de France a certes remporté sa première victoire, mais tout s’est joué lors d’une dernière action très controversée et un essai refusé à l’Écosse (16-20). Une victoire qui est d’ailleurs pour le moment la seule des Bleus , puisque face à l’Italie ils n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (13-13), remerciant d’ailleurs au passage un Paolo Garbisi qui a tapé le poteau sur une pénalité qui aurait pu offrir la victoire aux siens.

Van der Merwe a marqué autant d’essais que le XV de France

Mais plus que la difficulté à gagner, ce sont les largesses offensives de l’équipe qui inquiètent. Car le XV de France de Galthié, qui nous avait habitué à un jeu flamboyant, n’a marqué que cinq essais depuis le début du 6 Nations ! Deux face à l’Irlande par le biais de Paul Gabrillagues et de Damian Penaud, deux face à l’Ecosse par Louis Bielle-Biarrey ainsi que Gaël Fickou et un seul face à l’Italie, avec Charles Ollivon. Au total, c’est autant que l’ailier écossais Duhan van der Merwe, meilleur marqueur de la compétition.