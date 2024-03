6 Nations : Un cadre du XV de France tire la sonnette d’alarme

Axel Cornic

Vice-capitaine du Xv de France et capitaine de la défense, Gaël Fickou était en conférence de presse ce mardi aux côtés de Thibaud Flament, à quelques jours de la rencontre face au Pays de Galles. L’occasion pour le trois-quart centre, assez critiqué depuis la Coupe du monde, de remettre les pendules à l’heure.

C’est le moment de vérité pour le XV de France. Après un match nul historique face à l’Italie (13-13) et une semaine de repos, les Bleus vont reprendre le fil de leur Tournoi des 6 Nations 2024 avec un déplacement au Principality Stadium de Cardiff. Au menu, un choc contre un Pays de Galles qui semblait en crise, mais qui pourrait bien créer quelques surprises à la France.

« Maintenant on a à cœur de se motiver et bien finir ce Tournoi »

A cinq jours de ce match, la mission est déjà lancée à Marcoussis, où Gaël Fickou a remobilisé les troupes avant le Pays de Galles. « Cette semaine a fait du bien mentalement. Avoir coupé après cet échec face à l’Italie, être rentré à la maison, s’être reposé et s’être aéré l’esprit ça fait du bien. Mais maintenant on a à cœur de se motiver et bien finir ce Tournoi » a expliqué le trois-quart centre du XV de France et du Racing 92.

« Je suis convaincu qu’on va regagner des matchs et avec la manière »