6 Nations - XV de France : Il conseille un crack à Galthié

Axel Cornic

Avec le carton rouge de Jonathan Danty, Fabien Galthié pourrait lancer un nouvel ovni lors de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations 2024. Nicolas Depoortère réalise en effet des prestations très abouties avec l’Union Bordeaux-Bègles et de plus en plus de monde réclame son arrivée au sein du XV de France.

Après la Coupe du monde, un vent de jeunisme a soufflé sur le rugby français. Un grand nombre d’observateurs ont en effet réclamé un grand changement, avec les jeunes générations qui poussent depuis quelques années. C’est notamment le cas au poste de centre, où après Emilien Gailleton c’est Nicolas Depoortère qui pourrait faire sa première apparition avec le XV de France.

Rugby : Dupont lâche le XV de France et marque l’histoire ! https://t.co/19Y4iMRbY4 pic.twitter.com/v7glS6wM3e — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Sur qui va miser Galthié ?

Ce sentiment est évidemment renforcé par les changements obligatoires que Fabien Galthié devra opérer au sein de son groupe, avec la blessure au genou de Matthieu Jalibert et le carton rouge écopé par Jonathan Danty, qu’on ne reverra pas en ce 6 Nations 2024. Et justement, il y a un joueur qui cartonne en Top 14 à ce poste et il s’agit de Nicolas Depoortère, qui a réalisé une nouvelle prestation XXL face au Racing 92 ce week-end (21-5).

« On a envie de voir Depoortère »