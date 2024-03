XV de France : C’est terminé pour Galthié ?

Arnaud De Kanel

Le XV de France va très mal. Battus par l'Irlande avant de l'emporter d'une courte tête en Ecosse puis d'être tenu en échec contre l'Italie, les Bleus inquiètent et traversent leur plus mauvaise passe depuis que Fabien Galthié est devenu sélectionneur. Et selon Guy Novès, si les joueurs venaient à lâcher Galthié, il en serait terminé de son aventure à la tête du XV de France.

Les temps sont durs pour le XV de France. Après l'échec lors de la dernière Coupe du monde à domicile, les hommes de Fabien Galthié étaient attendus au tournant dans ce Tournoi des VI Nations mais ils déçoivent. Sèchement battus par l'Irlande, les Bleus ont frôlé la catastrophe face à l'Italie, équipe qu'ils avaient pourtant étrillé lors du Mondial il y a quelques mois à peine. Guy Novès craint même que ce soit la fin pour Fabien Galthié.



«Il aurait tort de mettre la faute sur les joueurs, parce que sinon il n'existerait plus»

« On a bercé d'illusions l'ensemble du rugby français par le discours ambiant entretenu par les joueurs, le staff et les médias. On avait l'impression qu'on était champions du monde avant d'avoir joué et qu'on nous a sorti le bonbon de la bouche alors qu'on était en train de le goûter. Je trouve normal qu'il essaie de maintenir cette unité qu'il a réussi à créer pendant X années. Il aurait tort de mettre la faute sur les joueurs, parce que sinon il n'existerait plus », a tout d'abord lâché l'ancien sélectionneur du XV de France dans un entretien accordé au Parisien . Et selon lui, les joueurs ont désormais son sort entre leurs mains.

«S'ils le lâchent, c'est fini»