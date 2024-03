XV de France : Galthié a tenté un gros coup avec Antoine Dupont

Thibault Morlain

Un être vous manque et tout est dépeuplé ! Pour ce Tournoi des VI Nations, le XV de France doit faire sans Antoine Dupont, qui a donné la priorité au rugby à VII en vue des Jeux Olympiques. Fabien Galthié doit donc composer sans son meilleur joueur et l'absence de Dupont ne passe clairement pas inaperçue. Un problème que le sélectionneur du XV de France avait voulu empêcher en tentant un gros coup avec la star du Stade Toulousain.

En voulant jouer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont a donc fait une croix sur le Tournoi des VI Nations 2024. Sur le papier, Fabien Galthié avait les options suffisantes pour remplacer son demi de mêlée, notamment avec Maxime Lucu. Mais sur le terrain, en l'absence de Dupont, le XV de France ne cesse de devoir depuis le début du Tournoi des VI Nations. Le vide laissé par le joueur du Stade Toulousain est énorme, ce à quoi Fabien Galthié semblait s'attendre...

« Antoine Dupont est un tel phénomène »

Pour Midi Olympique , Philippe Saint-André a souligné à quel point l'absence d'Antoine Dupont faisait mal actuellement au XV de France. Pendant que la star du rugby français se régale au rugby à VII, les Bleus galèrent au Tournoi des VI Nations et ça a encore été le cas le week-end dernier face à l'Italie. « Voir les Bleus aussi moribonds notamment face à l'Irlande et l'Italie et voir que dans le même temps Dupont traversait le terrain avec Toulouse, puis s'éclatait pour ses premiers pas dans le rugby à VII, c'était édifiant ! Je vais même plus loin, si le "génie" avait été sur le terrain à Lille, pas sûr que le résultat aurait été le même... Après, Antoine Dupont est un tel phénomène », a lâché PSA.

« Fabien a tenté de le faire doubler Tournoi et rugby à VII »