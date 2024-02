Dupont snobe le XV de France, le président valide

Arnaud De Kanel

Désireux de participer aux prochains Jeux Olympiques, Antoine Dupont n'avait pas d'autre choix que de faire l'impasse sur le Tournoi des VI Nations avec le XV de France afin de partir en tournée avec l'équipe de France de rugby à 7. Un choix que valide complètement Florian Grill, le président de la FFR.

Loin des galères du XV de France, Antoine Dupont s'éclate avec l'équipe de France de rugby à 7. Le demi de mêlée a été contraint de laisser ses partenaires habituels pour se rendre éligible à une sélection aux prochains Jeux Olympiques. Un choix vivement critiqué par certains, pas par Florian Grill.



«Il aurait fallu être fou pour lui dire non»

Le président de la FFR ne se voyait pas mettre des bâtons dans les roues de Dupont. « C’est une chance incroyable pour notre pays et notre sport et il était normal de tout faire pour l’aider à exaucer son rêve (...). Le 7 réclame une préparation spécifique. J’ai d’ailleurs beaucoup aimé l’attitude d’Antoine. Les JO sont un événement fabuleux et sa présence est géniale pour la visibilité de notre sport, qui sera le premier à disputer sa compétition. Antoine veut se préparer en conséquence, à la hauteur de cet événement. Notre rôle à tous était de l’aider. Il aurait fallu être fou pour lui dire non », a confié Florian Grill dans un entretien accordé au Midi Olympique la semaine passée. Pendant ce temps-là, le XV de France galère...

«Le sentiment, c'est qu'on est dans le dur»