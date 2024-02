«Allô, c’est Fabien Galthié», la dernière histoire folle du XV de France

Axel Cornic

S’il n’a pas été retenu pour affronter l’Italie ce dimanche (16h), Alex Burin est la belle histoire de cette reprise du Tournoi des 6 Nations. Le pilier droit, annoncé comme l’un des nouveaux talents montants à son poste, a en effet été appelé par Fabien Galthié alors qu’il évolue en Pro D2 avec le SU Agen.

Depuis une vingtaine d’année, on a vu quelques joueurs créer la surprise et passer de Pro D2 jusqu’au XV de France. Il y a d’ailleurs un certain Mathieu Bastareaud qui détient un joli record, puisqu’en 2007 il avait été appelé par le sélectionneur Bernard Laporte alors qu’il évoluait avec Massy en Fédérale 1 (la troisième division de l’époque).

XV de France : Le prochain phénomène annoncé, c'est effrayant https://t.co/eivH8Xj6hr pic.twitter.com/MqzslXZRmU — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

« Je n’y ai pas cru tout de suite, surtout que je ne réponds pas trop quand c’est un numéro que je ne connais pas »

Le dernier exemple en date est celui d’Alex Burin, qui a rejoint Marcoussis cette semaine pour préparer la rencontre de la troisième journée du 6 Nations 2024, entre le France et l’Italie. Finalement de retour au SU Agen car pas retenu, il a raconté cette expérience surprenante au contact de Fabien Galthié. « Je l’ai eu au téléphone, j’ai entendu “Allô, c’est Fabien Galthié”. Je n’y ai pas cru tout de suite, surtout que je ne réponds pas trop quand c’est un numéro que je ne connais pas » a confié le pilier droit de 24 ans.

« Il a été très gentil, à l’écoute, il a essayé d’apprendre à me connaître »