XV de France : Le prochain phénomène annoncé, c'est effrayant

A 19 ans, Posolo Tuilagi découvre actuellement le XV de France. Récompensé de ses performances avec l'USAP, le deuxième ligne au physique impressionnant est annoncé comme le nouveau phénomène du rugby français. Mais voilà que d'ici peu de temps, un Tuilagui pourrait en cacher un autre chez les Bleus. Et le petit frère de Posolo a déjà tout d'un monstre en puissance.

Pour ce Tournoi des VI Nations, Fabien Galthié a fait appel à de nouvelles têtes au sein du XV de France. C'est notamment le cas de Posolo Tuilagi. A 19 ans, le joueur de l'USAP est le nouvel espoir du rugby français, lui qui ne passe pas inaperçu sur un terrain avec ses 146kg. Il faut donc être solide pour se dresser face à Tuilagui, mais attention visiblement à son petit frère qui gravi les échelons du côté de Perpignan.

« Il a 15 ans, il fait déjà ma taille et il tourne à 125-130 kgs »

Rapporté par L'Indépendant , Posolo Tuilagui a annoncé du très lourd en ce qui concerne son petit frère. Alors que le joueur de l'USAP est déjà impressionnant physiquement, pour son petit frère, ça pourrait l'être encore plus. « Il a 15 ans, il fait déjà ma taille et il tourne à 125-130 kgs. Il joue comme moi à l'USAP, dans les catégories de jeunes... J'espère qu'on va voir un attelage formé de Tuilagi bientôt ! », a lâché Tuilagi. Le XV de France tiendrait-il déjà son prochain phénomène ?

« Je bataille tous les jours avec mon poids »