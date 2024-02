6 Nations : Dupont, Ntamack… Le coup de gueule du XV de France !

Axel Cornic

Avec Antoine Dupont parti faire le tour de la planète avec France 7 et Romain Ntamack toujours en convalescence après sa grave blessure au genou, Fabien Galthié a été obligé de changer de charnière en faisant confiance à Maxime Lucu et Matthieu Jalibert. Mais alors que les deux cartonnent en Top 14 avec l’UBB, ça se passe un peu moins bien avec le XV de France depuis le début du Tournoi des 6 Nations.

C’était le grand défi annoncé pour les Bleus . Parmi les meilleures équipes au monde, la France a basé son jeu lors des quatre dernières années sur une ossature de titulaire définie. Aux postes de 9 et de 10, les patrons ont toujours été Antoine Dupont et Romain Ntamack, mais maintenant qu’ils ne sont plus là les choses vont beaucoup moins bien.

Lucu et Jalibert sous le feu des critiques

Car si le XV de France est critiqué depuis le début du 6 Nations 2024, c’est surtout le cas de sa charnière, formée par Maxime Lucu et Matthieu Jalibert. Le premier souffre de la comparaison avec Dupont et a subi de plein fouet les problèmes des avants français dans la conquête et la domination lors des deux premiers matchs. Pour le second, c’est surtout un problème défensif et cela s’est très bien vu face à l’Irlande, qui a souvent attaqué cette zone du 10 lors de la gifle reçue à Marseille le 2 février dernier (17-38).

« On ne peut pas dire aujourd’hui que la charnière de l’équipe de France est mauvaise »