6 Nations - XV de France : La FFR vole au secours de Fabien Galthié

Les prestations du XV de France laissent à désirer en ce Tournoi des 6 Nations avec une défaite et une victoire lors des deux premières journées. Mais c’est surtout la communication de Fabien Galthié qui dérange, avec notamment une déclaration qui a énormément fait réagir après la dernière rencontre face à l’Écosse (16-20), remportée dans des circonstances assez particulières.

Après un week-end de repos, le Tournoi des 6 Nations va reprendre ses droits et tous les yeux seront tournés v vers le XV de France, qui accueillera l’Italie à la Decathlon Arena de Villeneuve-d’Ascq (25 février, 16h). Car les Bleus n’ont pas été convaincants depuis le début de la compétition et cela n’a notamment pas été le cas en Écosse, où ils se sont fait très peur.

« Je trouve que c'est parfait, le contenu est parfait »

Tout a en effet été décidé sur une dernière action assez litigieuse, qui aurait pu basculé d’un côté comme de l’autre. Mais les véritables critiques sont survenues après, lors de la conférence de presse d’un Fabien Galthié… un peu trop satisfait. « Vu le contexte dans lequel on est, je ne vais pas m'appesantir et être redondant, mais je trouve que c'est parfait, le contenu est parfait » avait assuré le sélectionneur du XV de France. « On n'est pas là pour faire des démonstrations, depuis quatre ans je le répète, on n'est pas là pour ça mais pour représenter la France, gagner les matchs et être le plus fort possible ».

« Il faisait référence au contenu humain et à l’investissement des joueurs tout au long de la semaine qui a précédé »