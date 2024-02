Rugby : Une star claque la porte en plein 6 Nations !

Axel Cornic

Après la pause de ce week-end, l’Italie va affronter le XV de France dans le cadre de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations 2024. Ce sera toutefois sans Tommaso Allan, titulaire lors de la première rencontre face à l’Angleterre (24-27), qui a décidé à la surprise générale de mettre entre parenthèses sa carrière internationale.

Assez répandu dans l’hémisphère Sud, la mise au repos prolongée des internationaux est quelques choses qui est encore assez mal accepté en Europe. La preuve avec la récente pause de Grégory Alldritt après la Coupe du monde, qui a finalement été écourtée avec les différentes polémiques autour des problèmes rencontrés par son club le Stade Rochelais.

Allan dit stop

Un nouveau cas a éclaté en ce Tournoi des 6 Nations, puisqu’à quelques jours d’affronter le France lors de la 3e journée, Tommaso Allan a annoncé mettre entre parenthèses sa carrière internationale. « Ce fut une année très fatigante physiquement et mentalement. Être loin de ma famille pendant des mois n’a fait que rendre les choses encore plus difficiles. La décision a été prise pour mon bien-être et celui de l’équipe » a expliqué l’international italien aux 80 sélections, pour expliquer cette décision.

« Après avoir discuté avec Tommaso et bien compris ses besoins, nous avons décidé avec lui d’une période de repos supplémentaire »