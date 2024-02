6 Nations : Après la France, l’Angleterre est tombée dans le piège

Axel Cornic

L’Angleterre est toujours en course pour le Grand Chelem, après deux victoires lors des deux premières journées du Tournoi des 6 Nations 2024. La dernière face au Pays de Galles (16-14), a toutefois été marquée par une polémique qui va rappeler quelques mauvais souvenirs au XV de France et surtout à un certain Thomas Ramos.

De l’eau est passée sous les ponts, mais le rugby français n’a pas encore totalement digéré l’échec de la dernière Coupe du monde. Une image revient notamment sans cesse, avec cette transformation de Thomas Ramos contrée par Cheslin Kolbe, qui aurait pu offrir les points de la victoire au XV de France.

Comme Ramos, Ford se fait contrer

L’arrière français n’est toutefois pas le seul à se faire prendre, puisque George Ford est également tombé dans le piège lors de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations. Après l’essai de Ben Earl, l’ouvreur du XV de la Rose a clairement tenté de jouer la montre sur sa transformation, avec son équipe qui avait deux cartons jaunes à ce moment-là. Malheureusement pour lui, un pas sur la gauche a laissé penser aux joueurs du Pays de Galles qu’il avait entamé sa routine de buteur, ce qui finira par un contre validé par l’arbitre de la rencontre.

« Il y aura donc des avis partagés lors de la réunion des arbitres cette semaine, comme ce fut le cas dans les tribunes de Twickenham »