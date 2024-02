XV de France : Réaction hallucinante après l'appel de Galthié

Alexis Brunet

Lors de la dernière Coupe du monde de rugby, Anthony Jelonch était de l'aventure avec le XV de France. Le troisième-ligne aile a pourtant cru pendant longtemps qu'il allait devoir regarder la compétition du fond de son canapé, suite à une grave blessure. Finalement cela est passé juste, et le joueur du Stade Toulousain a vécu un immense bonheur lorsqu'il a reçu l'appel de Fabien Galthié pour lui annoncer sa sélection.

Il y a quelques mois, la Coupe du monde de rugby s’est déroulée en France. Personne ne voulait donc manquer ce rendez-vous à domicile, où le XV de France était qui plus est favori, mais a finalement été éliminé en quart de finale face à l’Afrique du Sud. Anthony Jelonch a donc tout fait pour revenir à temps pour la compétition. Le joueur du Stade Toulousain s'était blessé sérieusement face à l’Écosse, le 6 mars 2023, et il avait dû se faire opérer des ligaments croisés. Finalement cela est passé juste, et le troisième-ligne aile a pu prendre part à la compétition.

«C'était un pic émotionnel assez fort»

Pour L’Équipe , Anthony Jelonch a raconté sa réaction, lorsqu'il a reçu l'appel de Fabien Galthié, lui annonçant sa sélection pour la Coupe du monde. « Quand on m'a appelé pour me dire que j'étais dans la liste pour la Coupe du monde. Là, c'était un pic émotionnel assez fort. Le bonheur ! Et ensuite refouler les terrains. J'ai vécu une Coupe du monde magnifique. Pour moi, ça n'était que du bonus. »

«Après il y a la défaite contre les Sudafs...»