6 Nations - XV de France : Galthié a trouvé son nouvel ovni, «c’est un phénomène»

Axel Cornic

Profitant des blessures de Thibaud Flament, d’Emmanuel Meafou et de Romain Taofifenua, Posolo Tuilagi a été appelé avec le XV de France au début du Tournoi des 6 Nations 2024. Une chance qu’il a su saisir parfaitement, puisqu’il semble vraiment s’être fait une place dans le dispositif de Fabien Galthié... et peut-être pour très longtemps.

Avec la désillusion de la Coupe du monde, le rugby français a réclamé un grand changement, avec peut-être le plus grand vivier de jeunes talents de la planète. Mais les Nicolas Depoortère, Emilien Gailleton ou Marko Gazzotti n’ont toujours pas fait la moindre apparition avec le XV de France.

Rugby : Streaming légal, heure des matchs... Comment suivre les débuts d'Antoine Dupont https://t.co/SOTqdzonmk pic.twitter.com/ix0RAR3x8X — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

L’incroyable Posolo Tuilagi

Il y a pourtant un tout jeune talent de 19 ans et de 149kg qui a commencé à prendre ses marques avec les Bleus . Il s’agit de Posolo Tuilagi, qui après avoir impressionné tout le monde avec l’USAP semble être déjà prêt pour l’ultime grand saut. Remplaçant face à l’Irlande et l’Ecosse, il devrait d’ailleurs être titulaire pour le troisième match de ce 6 Nations 2024 face à l’Italie, ce dimanche 25 février (16h).

« Il a 19 ans et une telle confiance en lui... je pense qu’il va s’installer en équipe de France »