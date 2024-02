XV de France : Bientôt viré ? Fabien Galthié est fixé sur son avenir

Thibault Morlain

C'est une contre-performance historique à laquelle on a pu assister entre le XV de France et l'Italie lors du Tournoi des VI Nations. En effet, les Bleus étaient habitué à l'emporter face aux Italiens et il faut remonter à 1997 pour retrouver trace d'un résultat non-positif contre la France. Alors que le XV de France n'était déjà pas au mieux, ça enfonce un peu plus Fabien Galthié. Au point de remettre en question son avenir comme sélectionneur ? Pas vraiment...

Une défaite, une victoire... et maintenant un match nul ! Alors que le match face à l'Italie semblait être une formalité pour le XV de France de Fabien Galthié, les choses ne se sont pas bien déroulées. Si les Bleus ont rapidement pris les devants durant la rencontre, ils ont ensuite été remontés, ne pouvant alors faire mieux qu'un match nul. Une sacrée contre-performance pour le quart de finaliste du dernier Mondial. Un mauvais résultat qui n'arrange bien évidemment pas les affaires de Fabien Galthié, loin d'être dans une position idéale actuellement. Pour autant, le sélectionneur du XV de France n'aurait rien à craindre pour le moment.

XV de France : Le chiffre qui fait peur après le fiasco https://t.co/MlHAMngxvJ pic.twitter.com/ifhBohXFKy — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

« Galthié n'était absolument pas en danger »

Alors que ce Tournoi des VI Nations ne se passe clairement pas bien pour le XV de France, l'avenir de Fabien Galthié fait l'objet de certaines interrogations. Mais voilà que le sélectionneur des Bleus n'aurait rien à craindre. En effet, pour l 'AFP , Florian Grill, président de la FFR, a tenu à confirmer Galthié dans ses fonctions malgré le résultat obtenu contre l'Italie : « Fabien Galthié n'était absolument pas en danger. On a mûrement réfléchi, ce n'est pas une décision qu'on prend sur un match, sur un point, et pas sur une transition de matchs un peu compliquée non plus ».

« On a déjà vécu des moments difficiles, c’en est un »