Le XV de France frôle la catastrophe, une polémique éclate

Alexis Brunet

Le XV de France affrontait l'Italie ce dimanche. Une rencontre pour laquelle les hommes de Fabien Galthié étaient largement favoris. Malheureusement les Bleus sont tombés sur une valeureuse équipe italienne, qui a réussi à accrocher le match nul (13-13). Mais les coéquipiers de Paolo Garbisi auraient même pu s'emparer de la victoire, car la dernière pénalité du demi d'ouverture aurait pu être retirée.

En 2022, le XV de France réussissait le Grand Chelem lors du Tournoi des 6 Nations. Deux ans plus tard, les Bleus sont à des années-lumière d'une telle performance. Les partenaires de Chales Ollivon ont concédé une défaite d'entrée face à l'Irlande, avant de s'imposer contre l’Écosse, avec une petite polémique sur l'essai décisif. Pour leur troisième match dans la compétition, les hommes de Fabien Galthié étaient opposés à l'Italie, et ils ont encore une fois réalisé une contre-performance.

Un nul historique contre l'Italie

Pour la première fois de son histoire, le XV de France a concédé le match nul contre l'Italie (13-13). Les hommes de Fabien Galthié se sont montrés peu inspirés contre les partenaires d'Ange Capuozzo. Il faut dire que les Bleus ont évolué à quatorze contre quinze pendant plus de quarante minutes, après l'expulsion de Jonathan Danty. Un tel résultat est historique pour les Italiens, car c'est la première fois qu'ils réussissent à obtenir un match nul contre la France. Au total, les Français se sont imposés à 45 reprises contre les Italiens, pour un match nul, et trois victoires italiennes.

Rugby : Le XV de France sombre, mais Dupont lui est aux anges https://t.co/zobl1vFMlA pic.twitter.com/BthLcQvKom — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

La pénalité de Garbisi aurait pu être retirée